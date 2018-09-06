В Приангарье ритуальным службам запретили арендовать помещения медучреждений

Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области для снижения коррупционной составляющей в ритуальной сфере принято решение о запрете предоставления в аренду ритуальным службам помещений медицинских учреждений региона.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова на первом заседании рабочей группы по разработке решений проблемных вопросов в сфере оказания ритуальных услуг отметила, что сейчас в регионе идет работа по расторжению действующих договоров.

Кроме того, сообщает пресс-служба регправительства, в Иркутском районе в 2018 году начнут строительство единого здания судебно-медицинской экспертизы. Проектно-сметная документация уже разработана, пройдены необходимые согласования. Ожидается, что с введением в эксплуатацию значительная часть ритуальных залов и организаций станет располагаться рядом с ним. Для решения вопросов утечки информации из медицинских учреждений, навязывания услуг, фактов коррупции принято решение наладить межведомственное взаимодействие и оперативную передачу сведений.

Напомним, в разные структуры поступают сообщения о случаях, когда ритуальные службы узнают о смерти людей раньше, чем медики и полиция. Родственникам, которые находятся в сложном психоэмоциональном состоянии, их специалисты предлагают и нередко навязывают, различные услуги. Ритуальные службы, расположенные в зданиях медицинских учреждений, например, моргов или судебно-медицинских экспертиз, имеют конкурентные преимущества перед другими участниками рынка и злоупотребляют ими. Они могут первыми предлагать свои услуги родственникам умерших, зачастую по завышенным ценам. Кроме этого, зарегистрировано несколько случаев расположения частных ритуальных залов в помещениях медицинских учреждений. Родственников настоятельно просят проводить прощания именно там. Зафиксирован ряд случаев, когда отказавшихся родственников заставляли оплачивать вынос тела через помещения ритуального зала, хотя это единственный выход из медучреждения.