В Приангарье с января по ноябрь 2018 года собрали почти 400 миллиардов рублей налогов

Иркутская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков из Иркутской области за 11 месяцев 2018 года поступило почти 394 млрд рублей налогов и сборов, что на 104 млрд рублей или на 36% выше уровня поступлений января-ноября 2017 года.

Как сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области, из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 246 млрд рублей или 62%, в консолидированный бюджет Иркутской области – более 138 млрд рублей или 35%, в том числе в доходы местных бюджетов – 22 млрд рублей. В межрегиональное операционное управление федерального казначейства направлено около 10 млрд рублей акцизов на нефтепродукты или более 2%.

– Отчисления в бюджеты всех уровней продолжают расти. Кроме того, поступило 89 млрд рублей страховых взносов, зачисляемых в социальные внебюджетные фонды, что на 12% выше уровня аналогичного периода 2017 года, в том числе в Пенсионный фонд РФ – свыше 70 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – 16 млрд рублей, в Фонд социального страхования – более 2 млрд рублей, – отмечают налоговики.

По данным аналитиков, объем платежей в федеральный бюджет в январе-ноябре 2018 года почти на 84 млрд рублей или на 52% превысил уровень аналогичного периода 2017 года. В структуре доходов федерального бюджета 64% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – 158 млрд рублей. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет почти на 61 млрд рублей или на 62% выше уровня января – ноября 2017 года. Данный рост, главным образом, обусловлен положительной динамикой мировых цен на нефть.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 29% доходов федерального бюджета (или 72 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС увеличились на 21 млрд рублей или на 41%, что обусловлено ростом платежей (почти на 23 млрд рублей).