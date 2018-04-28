|Экономика / Бизнес
|01.05.2018
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В Приангарье стартовал конкурс проектов по представлению бюджета для граждан в 2018 году
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Иркутская область, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство финансов Иркутской области объявляет о проведении ежегодного регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. Заявки принимаются до 1 июня 2018 года.
Как сообщает пресс-служба министерства, конкурс является открытым и публичным, принять участие в нем может любой желающий – как физическое, так и юридическое лицо. Он проводится для выявления и распространения лучшей практики формирования бюджетов публично-правовых образований в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами.
По результатам конкурса победителям вручаются дипломы первой, второй и третьей степени, участникам – грамоты. Конкурсные проекты победителей по решению специально создаваемой конкурсной комиссии будут направлены для участия во втором туре аналогичного федерального конкурса, проводимого Финансовым университетом при правительстве РФ.
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