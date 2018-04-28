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Экономика / Бизнес
01.05.2018

В Приангарье стартовал конкурс проектов по представлению бюджета для граждан в 2018 году

Иркутская область, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство финансов Иркутской области объявляет о проведении ежегодного регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. Заявки принимаются до 1 июня 2018 года.

Как сообщает пресс-служба министерства, конкурс является открытым и публичным, принять участие в нем может любой желающий – как физическое, так и юридическое лицо. Он проводится для выявления и распространения лучшей практики формирования бюджетов публично-правовых образований в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами.

По результатам конкурса победителям вручаются дипломы первой, второй и третьей степени, участникам – грамоты. Конкурсные проекты победителей по решению специально создаваемой конкурсной комиссии будут направлены для участия во втором туре аналогичного федерального конкурса, проводимого Финансовым университетом при правительстве РФ.

КООРДИНАТЫ:

  • Заявки на участие принимаются с 1 мая по 1 июня 2018 года на адрес электронной почты Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript с обязательной пометкой в теме письма «Конкурс для населения».
  • Кроме того, заявка на участие в конкурсе может быть представлена на любом носителе информации или в бумажном виде по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, каб. 105.
  • Подробности на сайте «Открытый бюджет Иркутской области» в разделе «Бюджет для граждан» / «Конкурсы для населения».

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