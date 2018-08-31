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Экономика / Бизнес
01.09.2018

В Приангарье стартовала декада «Молодые кадры»

Иркутская область, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на базе центров занятости с 1 по 10 сентября проходит декада «Молодые кадры». Молодежь проинформируют о состоянии рынка труда, обучат навыкам поиска работы и окажут содействия в трудоустройстве.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в ходе проведения декады состоятся профориентационные экскурсии на предприятия региона, гарантированные собеседования работодателей с соискателями, специализированные ярмарки вакансий для молодежи, аукцион специалистов, профориентационный тренинг для выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений.

Участники декады смогут узнать о тенденциях современного рынка труда, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, познакомятся с источниками информации о вакансиях. Специалисты центров занятости продемонстрируют возможности поиска работы через информационно-аналитическую систему «Работа в России». Также молодые люди узнают о том, как получить субсидии на организацию малого бизнеса, принять участие в программе по организации стажировок молодых специалистов для получения опыта работы на производстве.

С программой проведения декады, информацией об адресах и контактных телефонах можно ознакомиться в новостной ленте территориального центра занятости населения на сайте министерства труда и занятости Иркутской области.

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