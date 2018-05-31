ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Экономика / Бизнес
01.06.2018

В Приангарье только три из 10 тысяч хозяйствующих субъектов зарегистрировались в системе «Меркурий»

Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области только три из 10 тысяч хозяйствующих субъектов, обязанных до 1 июля текущего года зарегистрироваться в государственной информационной системе «Меркурий», сделали это.

Об этом сообщает пресс-центр «Областной» со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова.

К числу добросовестных исполнителей относятся крупные сельскохозяйственные производители животноводческой продукции, учреждения бюджетной социальной сферы, крупные торговые сети. Не спешат подключаться к «Меркурию» розничные магазины и индивидуальные предприниматели.

А между тем в соответствии с Федеральным законом «О ветеринарии» до 1 июля текущего года подключиться к Федеральной государственной информационной системе «Меркурий» обязаны мясоперерабатывающие предприятия, рыбзаводы и птицефермы, молочные заводы, фермерские хозяйства, торговые и розничные магазины, сфера общественного питания и учреждения социальной сферы.

Напомним, ранее федеральные СМИ сообщали о том, что многие производители в сфере АПК не готовы работать в системе «Меркурий» и не продляют договоры с торговыми сетями. В то же время в Иркутске крупные торговые сети уже установили у себя эту систему, тогда как небольшие сети и единичные магазины не спешат это делать.

Между тем власти сообщают, что по отношению к тем, кто не подключится к системе «Меркурий», будут применены меры воздействия.

– Если после 1 июля в ходе контрольно-надзорных мероприятий будет выявлена продукция без сопроводительных документов, то в отношении производителя или продавца будут приняты меры административного характера, – пояснил врио руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Александр Сербиян.

Илья Сумароков отметил, что в силу технических возможностей подключиться к «Меркурию» пока могут не все.

– По закону «О ветеринарии» мы обязаны сформировать перечень населенных пунктов по Иркутской области, где нет технической возможности, например, из-за отсутствия Интернета, подключиться к системе «Меркурий». Таких населенных пунктов 198. У нас есть возможность с этими населенными пунктами и хозяйствами работать индивидуально. В этом случае производитель может оформить заявку на бумажном носителе, привезти эту заявку вместе со своей продукцией для анализа в ближайшее подразделение службы ветеринарии. И уже специалисты службы ветеринарии оформят заявку в электронном виде, – рассказал министр.

Таким образом, заявка попадет в систему «Меркурий». Покупателю, например, на рынке, чтобы получить полную информацию о сельскохозяйственной животноводческой продукции, достаточно будет отсканировать смартфоном штрих-код на сопроводительных документах.

Не требуется регистрация в «Меркурии» тем, кто использует животноводческую продукцию (мясо, молоко) для собственных целей.

Подключение к системе «Меркурий» производится бесплатно. Для регистрации в ней необходимо заполнить заявление, которое можно скачать на сайте управления Россельхознадзора, заполнить его и электронном виде или лично передать в ведомство, после чего выдаются индивидуальные логин и пароль для регистрации в системе.

Напомним, внедрение Федеральной государственной информационной системы «Меркурий» Россельхознадзором началось в 2016 году. Система была разработана и создана в рамках проводимой государством политики продовольственной безопасности. Практическое применение «Меркурия» позволит сократить время на оформление ветеринарных сопроводительных документов, исключить попадание на рынок контрафактной продукции и гарантировать наличие только качественной. Изначально планировалось, что переход всех хозяйствующих субъектов на новую систему состоится 1 января 2018 года. Однако, из-за неготовности бизнеса к масштабному оформлению сопроводительных документов в электронном виде, дату официального старта «Меркурия» перенесли на 1 июля текущего года. Таким образом, до начала полномасштабной работы информационной системы «Меркурий» остался ровно месяц.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске