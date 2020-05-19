В Приангарье уже около 500 торговых объектов участвуют в проекте «Цена зафиксирована»

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области около 500 торговых объектов в 23 муниципальных образованиях принимают участие в проекте «Цена зафиксирована», сообщает пресс-служба губернатора.

Социальную акцию проводят Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Зима, Саянск, Свирск, Тайшет, Тулун, Черемхово, Шелеховский, Аларский, Братский, Иркутский, Нукутский, Слюдянский, Заларинский, Усольский, Нижнеилимский, Черемховский, Чунский и Эхирит-Булагатский районы.

Как пояснила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова, задача проекта – сохранение социальной стабильности в условиях снижения денежных доходов населения.

Напомним, акция была запущена в конце апреля. Идея о ее проведении возникла в результате обсуждения ценовой ситуации в регионе на совещании руководителей крупнейших торговых сетей и товаропроизводителей. В ходе мероприятия было принято решение зафиксировать оптово-отпускные, а также розничные цены на ряд товаров первой необходимости до 1 августа 2020 года.

В рамках инициативы 11 товаропроизводителей области выразили готовность зафиксировать оптово-отпускные цены на собственную продукцию. Реализуют социальный проект пять торговых сетей и фирменные магазины девяти товаропроизводителей. Зафиксированы цены на 48 наиболее востребованных населением продовольственных товаров. В акции они выделены специальным ценником «Цена зафиксирована», что существенно упрощает их поиск.