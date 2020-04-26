В Приангарье зафиксируют цены на 48 социально значимых товаров

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области будут зафиксированы цены на 48 социально значимых товаров.

Об этом стало известно 24 апреля во время заседания оперативного штаба по предотвращению ввоза и распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области, сообщает пресс-служба губернатора.

Как сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова, сформирован перечень из 48 товаров, в число которых вошли 47 продуктов питания и одно средство гигиены.

– Начать акцию «Цена зафиксирована» мы планируем на следующей неделе. Руководителям муниципалитетов направлены обращения с просьбой подключить к этому социальному проекту местные торговые организации, – доложила Ольга Степанова.

– Сейчас начинается дачный сезон. Небольшие продуктовые магазины на территории садоводств тоже должны иметь эти товары в наличии, и, подчеркиваю, их стоимость должна быть единой для всех, чтобы покупатели не отходили далеко от места проживания, – подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев.

Напомним, что ранее на совещании под председательством врио представители крупнейших торговых сетей и производители региона выразили готовность зафиксировать цены на ряд товаров до 1 августа 2020 года. Эта мера направлена на поддержку покупательской способности населения в период снижения доходов.

– Я вчера был на «горячей линии». Поступает очень много вопросов от дачников об организации автобусных перевозок до садоводств. Нужна новая схема маршрутов с учетом увеличения автотранспорта и соблюдения всех санитарных норм. Автобусы должны в обязательном порядке обрабатываться. Только тогда люди смогут спокойно ездить на свои дачные участки. Руководителям автотранспортных предприятий и муниципалитетов поручаю в кратчайшие сроки предоставить схему, – сказал глава региона.

Еще один социально важный вопрос, который обсудили в ходе сегодняшнего совещания, – посещение гражданами погостов на Радоницу. В этом году день памяти усопших приходится на 28 апреля.

– Мы передаем на муниципальный уровень вопросы посещения гражданами кладбищ в родительский день. Если у вас соблюдается социальная дистанция, нет заболевших в территории, то запрещать посещение кладбищ нельзя, – сказал Игорь Кобзев.

Он подчеркнул, что, учитывая риск распространения коронавируса, главы муниципалитетов должны организовать работу так, чтобы не допустить массового скопления граждан.