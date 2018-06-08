В Приангарье зарегистрирована 221 коммерческая организация с долей инвестиций представителей КНР

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя регионального правительства Антон Логашов провел встречу по вопросам международных инвестиций и урегулирования международных инвестиционных споров с заместителем министра юстиции КНР господином Ган Цанчунь.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в мероприятии также приняли участие представители Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, Третейского суда по разрешению экономических споров.

– Учитывая то, что 2018-2019 годы признаны Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества, Иркутская область готова расширять двустороннее взаимодействие, развивать и укреплять наши контакты во всех сферах деятельности, в том числе в вопросах правового регулирования международных инвестиционных споров, – сказал Антон Логашов. – В 2017 году товарооборот Иркутской области с Китаем составил 3,9 млрд долл. США, увеличившись на 37,5 процентов по сравнению с 2016 годом.

По данным на декабрь прошлого года, в Иркутской области зарегистрирована 221 коммерческая организация с долей инвестиций физических и юридических лиц КНР. Основными сферами деятельности компаний являются оптовая и розничная торговля, туризм, строительство, лесозаготовка и лесопереработка, ресторанный бизнес, техобслуживание и ремонт автотранспортных средств, растениеводство, производство пластмассовых и керамических изделий, геологоразведочные и геофизические работы, аренда недвижимого имущества и другое.

Председатель Третейского суда по разрешению экономических споров при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири Максим Ясус пояснил членам китайской делегации, что в Иркутской области уже работает система урегулирования международных экономических споров, созданы механизмы, изучение которых и совместное взаимодействие могут быть полезны обеим сторонам.

По словам господина Ган Цанчунь, это направление является важнейшей частью в законодательстве, и министерство юстиции Китая готовит ряд поправок в китайские законы в области иностранного инвестиционного права.

Стороны договорились изучить возможности кооперации в юридической сфере с учетом необходимости усовершенствования как российского, так и китайского законодательства по международному праву.