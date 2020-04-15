В рамках благотворительного проекта «Дари еду!» в двух супермаркетах Иркутска установили продуктовые боксы

Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Сеть гипермаркетов «Лента» совместно с благотворительным проектом «Дари еду!» установили два продуктовых бокса для пожертвований в пользу нуждающихся в иркутских магазинах сети. Кроме того, они стали появляться в других городах страны.

– Появление боксов «Дари еду!» по всей стране – это, в первую очередь, огромная возможность помогать большему количеству людей. Наш проект начинал свое существование как локальная история, а теперь мы выходим на федеральный уровень и сможем оказывать поддержку практически во всех уголках России. Это событие особенно значимо для развития фудшеринга в стране, так как сейчас очень трудное время не только для представителей бизнес-отраслей, но и для обычных людей, особенно для тех, кто нуждается в дополнительной помощи и поддержке. Такое сотрудничество доказывает, что только сплотившись и работая вместе, возможно противостоять любым преградам, – рассказал основатель благотворительного проекта «Дари еду!» Игорь Шатунов.

В Иркутске продуктовые боксы установлены в магазинах по адресам: улица Сергеева, 3/5, а также улица Франк-Каменецкого, 13.