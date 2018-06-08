В рамках «Монголо-Российской инициативы-2018» состоялась презентация Иркутской области

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Делегация Иркутской области под руководством губернатора Сергея Левченко приняла участие в мероприятиях «Монголо-Российская инициатива-2018» в Улан-Баторе. Экономический форум официально открыли президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на пленарном заседании «Монголия-Россия: торгово-экономическое сотрудничество как ключевой фактор развития стратегического партнерства» обсуждалось состояние монголо-российских торгово-экономических отношений, дальнейшие меры по развитию и расширению сотрудничества, активизация взаимодействия в области экономики и инвестиций. Также прошли панельная дискуссия «Сотрудничество приграничных аймаков Монголии и субъектов Российской Федерации», выставка товаров России и Монголии, презентация Иркутской области, презентация российских компаний-производителей в сфере АПК и пищевой промышленности, деловая миссия российских экспортно-ориентированных компаний в Монголию, круглый стол «Продукция гражданского назначения российских авиапроизводителей» и ряд других мероприятий.

Сергей Левченко в Монголии также встретился с Губернатором Дорноговь аймака Тумуртогоо Энхтувшином.

– В последнее время отношения между Россией и Монголией развиваются особенно динамично. Между двумя странами налажен регулярный диалог на уровне глав государств и правительств, развивается сотрудничество с Монголией на межрегиональном и приграничном уровнях, – отметил глава Сергей Левченко. – Иркутская область традиционно ориентирована на взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, главным образом Северо-Восточной Азии.

Продукция топливно-энергетического комплекса на протяжении многих лет остается основной статьей экспорта Иркутской области в Монголию. Значительный объем занимает экспорт продукции пищеперерабатывающей промышленности региона. Со своей стороны Монголия является поставщиком материалов в строительную отрасль Приангарья.

Взаимоотношения не ограничиваются только торгово-экономическим сотрудничеством. Важными сферами взаимодействия являются здравоохранение, наука и культура, спорт и туризм.

– Мы полагаем, что потенциал взаимодействия может быть гораздо шире. В целях активизации двусторонних отношений в прошлом году в ходе моего визита в Улан-Батор было открыто представительство Иркутской области в Монголии, – сообщил глава Приангарья. – Обсуждаются перспективные проекты в таких сферах, как строительство, пищевая промышленность, здравоохранение, участие сторон в совместных имиджевых, выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-форумах, инвестиционных проектах. Улан-Батор и Иркутск соединяет прямой регулярный авиарейс, в Иркутске работает Генеральное консульство Монголии. Все это создает дополнительные возможности для бизнеса и совместной кооперации.