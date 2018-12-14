В России будет введено 260 гектаров новых тепличных комплексов в 2019 году

Москва, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В текущем году в России введено около 250 га новых тепличных комплексов. В 2019 году этот показатель, как ожидается, достигнет 260 га. Такие данные были приведены на церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Алюминиевой ассоциацией и Ассоциацией «Теплицы России».

Подписание состоялось на семинаре «Энергоэффективность тепличных комплексов. Современные стратегии и приемы управления климатом в теплице», проходящем в Воронеже. Соглашение подписали Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко и Генеральный директор Ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова.

Подписанный документ предусматривает сотрудничество по таким направлениям, как создание базы национальных стандартов, регламентирующих требования к современной алюмосодержащей продукции для агротехнической промышленности и гармонизации действующих в России технических норм и правил с принятыми международными стандартами. Стороны договорились о взаимодействии по созданию благоприятных условий для осуществления инвестиций в сельскохозяйственное производство в России, а также о совместной работе по снижению технологической импортозависимости российского сельскохозяйственного производства. В рамках соглашения планируется взаимодействие с органами власти, общественными организациями, научно-исследовательскими, строительными, проектными и иными организациями, работающими в сферах сельскохозяйственной деятельности.

«Потребности нашей страны в современных тепличных комплексах очень велики – по этому показателю мы серьезно уступаем многим европейским и азиатским странам. Сотрудничество с «Теплицами России» позволит сконцентрироваться на решении наиболее острых проблем отрасли и значительно увеличить производство и ввод отечественных теплиц», – считает Валентин Трищенко.

По сообщению пресс-службы Алюминиевой Ассоциации

