В России могут разрешить продавать вино после 23:00

Москва, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Время продажи отечественного вина в России предложили продлить. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), передают argumenti.ru .

Поводом для этой инициативы стал тот факт, что принятие законопроекта о виноградарстве и виноделии в нынешней редакции может привести к сокращению продаж российских вин на 10-15%, опасаются в Ассоциации.

Напомним, согласно действующим нормам, продажа винных изделий разрешена с 8:00 до 23:00, при этом в регионах допускается уменьшение данного периода. АКОРТ предлагает продлить время продажи вина до полуночи.

Как сообщает Радио Sputnik со ссылкой на «Известия», в пресс-службе правительства журналистам подтвердили тот факт, что федеральные органы исполнительной власти готовят поправки к проекту. Предложение Ассоциации уже начали рассматривать в Совете Федерации.