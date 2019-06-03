В России предлагают ввести экосбор для табачных компаний

Интернет, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Министерстве здравоохранения поддержали введение экологического сбора для табачных компаний. По их словам, каждый год количество выброшенных окурков, содержащих более 7 тысяч токсичных веществ, образуют до 680 миллионов тонн мусора, сообщают argumenti.ru .

– Минздрав России не возражает против таких мер, учитывая, что курение наносит вред экологии, – передаёт слова представителей пресс-службы ведомства РИА Новости.

В Минздраве добавили, что необходимо данный вопрос обсудить и проработать с Министерством природы и Министерством финансов России.

Отмечается, что экологический сбор составит не менее 5 рублей с пачки, что может привести, по мнению экспертов, к повышению цен на табачную продукцию примерно на 5%.