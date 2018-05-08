В России проводится много выставок, касающихся домостроения

Российская Федерация, 9.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 16 по 19 мая город Красноярск будет принимать участников и гостей специализированной выставки «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы 2018». Это одна из самых масштабных выставок СФО, касающаяся вопросов индивидуального домостроения, возведения коттеджей, отделки, проектных работ и ландшафтных мероприятий. «Сибирь» (международный выставочно-деловой центр) выбран в качестве места проведения. В прошлом году на мероприятии работало более 160 участников, экспозиционные материалы посмотрели свыше 13 тысяч посетителей.

Любой процесс домостроения начинается с проектирования. И одна из тем выставки как раз будет касаться архитектурно-планировочных решений (раздел «Технологии возведения малоэтажного и деревянного домостроения»). Другие разделы мероприятия:

Стройматериалы и оборудование;

Отделочные материалы;

Электрика. Свет;

Загородная недвижимость и другие.

Ключевые компании, представляющие отрасль, будут проводить свои мастер-классы. Также в рамках выставки пройдут семинары, конференции и круглые столы. География участников выставки достаточно широкая: Красноярск, Абакан, Иркутск, Кемеровская область, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Волгоград, Москва и другие российские территории. Также ожидаются зарубежные участники – из Казахстана, Кореи, Польши, Германии.

Интересное решение будет представлено в гаражном сегменте. Посетители и участники выставки увидят гараж-конструктор. Его можно собрать своими руками за несколько дней не применяя специализированную технику. Для детских комнат будут представлены антимикробные краски. Посетители смогут увидеть уже готовые дома, пообщаться с представителями компаний-застройщиков и т.д. Для участников выставки это мероприятие – хорошая возможность продемонстрировать свою продукцию и предложения, заявить о себе, поддержать старые и наработать новые деловые контакты.

Интересны также будут выставки, касающиеся домостроения, которые пройдут в октябре текущего года в Москве и Санкт-Петербурге. ВК «Ленэкспо» в культурной столице примет участников и гостей международной строительной выставки «Строим дом. Осень 2018» 20-21 октября. А столица РФ встретит гостей и участников выставки «Деревянный дом. Осень 2018» в МВЦ «Крокус Экспо» 25-28 октября.