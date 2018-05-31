В салонах «МегаФона» можно обменивать бонусы «Спасибо» на скидку до 50% на покупки

Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Теперь в салонах «МегаФона» участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» могут обменивать бонусы «Спасибо» на скидку до 50% при оплате смартфонов, телефонов, планшетов и аксессуаров. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора.

Участники программы смогут не только получать скидки в обмен на бонусы, но и получать дополнительные бонусы – до 10% от стоимости покупки по карте Сбербанка в салонах «Мегафона»:

10% за покупку аксессуаров

1% за покупку планшетов

0,5% за покупку смартфонов, телефонов и любой продукции Apple.

Подробности о начислении и списании бонусов Спасибо в салонах «МегаФона» уточняйте у сотрудников офисов продаж, а также на сайте https://spasibosberbank.ru/partners/megafon/.

Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» — одна из крупнейших в России банковских программ лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать держатель банковской карты Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 33 млн человек. Участники накапливают бонусы «Спасибо» за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнёрах. Один бонус «Спасибо» равен 1 рублю скидки. В перечень партнёров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 72 000 торговых точек.