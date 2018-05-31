|Экономика / Бизнес
|01.06.2018
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В салонах «МегаФона» можно обменивать бонусы «Спасибо» на скидку до 50% на покупки
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Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Теперь в салонах «МегаФона» участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» могут обменивать бонусы «Спасибо» на скидку до 50% при оплате смартфонов, телефонов, планшетов и аксессуаров. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора.
Участники программы смогут не только получать скидки в обмен на бонусы, но и получать дополнительные бонусы – до 10% от стоимости покупки по карте Сбербанка в салонах «Мегафона»:
Подробности о начислении и списании бонусов Спасибо в салонах «МегаФона» уточняйте у сотрудников офисов продаж, а также на сайте
Федеральная бонусная
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