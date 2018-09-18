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19.09.2018

В Саянске намерены построить тепличный комбинат

Саянск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске в рамках ТОСЭР планируется построить тепличный комбинат. Проект готов поддержать Фонд развития моногородов, сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр Саянска Олег Боровский 18 сентября принял участие в заседании, посвящённом этому вопросу, которое проходило в Москве. Во время встречи стороны детально обсуждили все вопросы инвестиционного проекта. Было решено, что инвестор подготовит смету с дальнейшим проведением госэкспертизы, а Фонд развития моногородов выделит средства на инженерную инфраструктуру, с тем условием, что инженерные сети войдут в собственность муниципалитета.

Кроме того, Фонд готов оказать кредитование на сумму до миллиарда рублей под пять процентов.

СПРАВКА:

  • В рамках ТОСЭР Саянска планируется построить тепличный комплекс площадью 12,5 га. Проектная мощность комплекса −14-15 тысяч тонн овощей в год. Специализация – огурцы, томаты и зелень. Стоимость проекта предварительно оценивается в 3,5 млрд рублей. Тепличный комбинат даст 250 рабочих мест.

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