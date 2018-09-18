|Экономика / Бизнес
|19.09.2018
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В Саянске намерены построить тепличный комбинат
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Саянск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске в рамках ТОСЭР планируется построить тепличный комбинат. Проект готов поддержать Фонд развития моногородов, сообщает пресс-служба администрации города.
Мэр Саянска Олег Боровский 18 сентября принял участие в заседании, посвящённом этому вопросу, которое проходило в Москве. Во время встречи стороны детально обсуждили все вопросы инвестиционного проекта. Было решено, что инвестор подготовит смету с дальнейшим проведением госэкспертизы, а Фонд развития моногородов выделит средства на инженерную инфраструктуру, с тем условием, что инженерные сети войдут в собственность муниципалитета.
Кроме того, Фонд готов оказать кредитование на сумму до миллиарда рублей под пять процентов.
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