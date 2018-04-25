В СБАТ считают необходимым обновить программу развития туризма в Иркутске

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Члены Сибирской Байкальской ассоциации туризма считают необходимым обновить программу развития туризма в Иркутске. Как сообщает пресс-служба СБАТ, на заседании правления ассоциации сформированы предложения и озвучены проблемы, касающиеся развития туризма в Иркутске. Результаты обсуждения направлены в администрацию города для включения в повестку планируемых заседаний координационного совета по туризму при мэре. Среди актуальных вопросов: обновление программы развития туризма Иркутска; образование в туризме (курсы повышения квалификации для сотрудника туризма с возможным субсидированием). Также они отметили инфраструктурные проблемы – вопрос увеличения паковочных мест для туристического транспорта в Иркутске (включая парковочные места в районе аэропорта и железнодорожного вокзала), обустройство ливневыми канализациями исторического центра города. Кроме того, подняли вопрос совместной работы со СМИ по освещению города в прессе; разработке стандартов по размещению рекламы и ограничению рекламных щитов на территории исторического центра и многие другие. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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