ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Экономика / Бизнес
26.04.2018

В СБАТ считают необходимым обновить программу развития туризма в Иркутске

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Члены Сибирской Байкальской ассоциации туризма считают необходимым обновить программу развития туризма в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба СБАТ, на заседании правления ассоциации сформированы предложения и озвучены проблемы, касающиеся развития туризма в Иркутске.

Результаты обсуждения направлены в администрацию города для включения в повестку планируемых заседаний координационного совета по туризму при мэре.

Среди актуальных вопросов: обновление программы развития туризма Иркутска; образование в туризме (курсы повышения квалификации для сотрудника туризма с возможным субсидированием). Также они отметили инфраструктурные проблемы – вопрос увеличения паковочных мест для туристического транспорта в Иркутске (включая парковочные места в районе аэропорта и железнодорожного вокзала), обустройство ливневыми канализациями исторического центра города. Кроме того, подняли вопрос совместной работы со СМИ по освещению города в прессе; разработке стандартов по размещению рекламы и ограничению рекламных щитов на территории исторического центра и многие другие.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске