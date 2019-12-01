В Сбербанк Онлайн можно удобно собрать деньги и разделить чек

Москва, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил новый сервис «Собрать деньги и разделить чек» в разделе «Диалоги» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Сервис позволяет максимально просто организовать коллективный сбор средств и вести учет собранных денег, сообщает пресс-служба Сбербанка. Так, например, можно собрать деньги на подарок ко дню рождения коллеги, на нужды класса в школе, на оплату счета в ресторане. Для этого достаточно добавить пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» в один групповой чат, в котором можно будет обсудить сбор и тут же сделать перевод. В одном групповом чате можно организовывать сразу несколько сборов (например, одному человеку на подарок, другому – на цветы).

– Мы стремимся предоставлять своим клиентам дополнительные возможности, которые помогают упрощать рутинные действия и экономить время. Новый сервис «Собрать деньги и разделить чек» – это еще один шаг к улучшению клиентского опыта, который по достоинству оценят все, кто хоть раз сталкивался с разделением затрат на коллективные мероприятия и активности, – говорит управляющий директор Дивизиона «Платежи и переводы» ПАО Сбербанк Оксана Синельник.

Пользоваться сервисом могут только пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Установить и обновить приложение можно по ссылке .