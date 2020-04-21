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Экономика / Бизнес
22.04.2020

В Сбербанк Онлайн появилась возможность оформить полис страхования от укусов клещей

Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» вывела в Сбербанк Онлайн программу «Защита от клеща», которая предусматривает организацию и оплату комплекса медицинских мероприятий, необходимых при укусе клеща. Страхование поможет своевременно получить помощь квалифицированных специалистов без дополнительных затрат.

Пресс-служба банка сообщает, что программа будет особенно актуальна для тех клиентов, которые живут за городом или выехали на дачи на период самоизоляции.

Программа включает в себя экстренную медицинскую помощь и госпитализацию по медицинским показаниям, амбулаторную поликлиническую помощь, осмотр врачом и удаление клеща в амбулаторных условиях, лабораторное исследование материалов на наличие вируса, диагностику для выявления клещевого энцефалита и болезни Лайма, а также введение вакцины при наличии медицинских показаний. Застраховаться по этой программе могут люди в возрасте от 3 до 65 лет. Стоимость годового полиса – 470 рублей.

– Оформить полис «Защита от клеща» теперь можно не только на сайте СК «Сбербанк страхование», но и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Эта программа подойдет для любителей отдыха на природе, дачников и путешественников. Сегодня полис «Защита от клеща» будет особенно полезен людям, которые из-за вынужденного режима самоизоляции проводят время в загородных домах и на дачах. Программы «Сбербанк страхование» помогут защитить не только людей, но и домашних животных. Новый продукт «Питомец под защитой», который мы предложили клиентам на прошлой неделе, предусматривает компенсацию расходов на лечение, а также позволяет застраховать домашних животных от укусов клещей, – рассказала директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.

По данным Роспотребнадзора, в 2019 году число пострадавших от укусов клещей россиян выросло на 18% и достигло 560 тысяч человек, причем каждый четвертый из них ребенок. В этом году из-за теплой зимы и ранней весны клещи в большинстве регионов активизировались раньше обычного. Случаи укусов уже зафиксированы в Иркутской, Свердловской, Курганской, Саратовской областях, в Алтайском крае, в Москве и Московской области.

В этом году, по данным «Сбербанк страхование», особенно активно страхуются от укусов клещей жители Новосибирской области (20% от общего объема оформленных полисов), Красноярского края (16%) и Хабаровского края (7%). В топ-10 регионов также входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Алтайский край, Иркутская, Свердловская и Томская области.

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