В Сибирском Федеральном округе 15-16 июля пройдет Национальный лесной форум

Москва, 18.05.18 (ИА "Телеинформ"), - Государственная Дума проведет в Сибирском Федеральном округе Национальный лесной форум, он состоится 15-16 июля 2018 года в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы, председателя Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

Национальный лесной форум – это первая площадка, на которой представители федеральной и региональной законодательной и исполнительной власти ведут открытый диалог с профессиональным сообществом о перспективах развития сферы многоцелевого лесопользования. Мероприятие организовано под эгидой Государственной Думы при поддержке Рослесхоза, Министерства сельского хозяйства России, региональных органов власти.

Первой межрегиональной площадкой Национального лесного форума стал Приволжский федеральный округ: мероприятие прошло в Ижевске. Следующие в графике – Ханты-Мансийск, Хабаровск, Барнаул, Петрозаводск. Итоговый этап состоится в Москве в сентябре в преддверии Дня работников леса.

Ближайшее мероприятие – 27-28 мая в Ханты-Мансийске. Здесь на «Национальном лесном форуме» будут работать пять тематических площадок: «Лесной комплекс России», «Эффективность государственного управления лесами», «Лесные богатства для людей», «Охота и охотничья инфраструктура» и «Охрана и защита лесов. Государственный лесной надзор». Ведущие лесопромышленные предприятия России и Уральского федерального округа представят выставочные экспозиции. В завершении мероприятия пройдет пленарное заседание «Лес на благо страны и граждан».

По мнению организаторов, такие «выездные» форумы позволяют представить лучшие практики лесопользования в регионах, на местах обсудить эффективность работы лесного законодательства и наметить шаги по его совершенствованию, в том числе для развития новых направлений использования лесных ресурсов. По словам председателя организационного комитета Форума, председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, между лесопользователями возникает много противоречий: «Одни заинтересованы в добыче природных ресурсов на лесных территориях, другие – в древесине. Третья же группа вообще призывает не трогать леса, потому что там должны быть звери, и нужно развивать охотничьи хозяйства. Нам, как законодателям, требуется найти такой баланс, который служил бы целям рационального природопользования в интересах страны и ее населения».

Николаев отметил необходимость выявления лучших практик лесопользования в стране и обмена ими. «Неудивительно, что инициатива Национального лесного форума исходит именно от Госдумы – все, в конце концов, упирается в законодательство. И нам очень важно выявить эти практики, чтобы закрепить их на законодательном уровне, чтобы это было правилом для всех», - подчеркнул парламентарий.

Спикерами на Форуме в Ханты-Мансийске выступят представители Государственной Думы, Рослесхоза, Министерства сельского хозяйства России, Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес», Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржи, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Национального центра поддержки лесных программ, специалисты органов исполнительной власти в области лесных отношений и руководители лесопромышленных предприятий Уральского федерального округа.

К участию в Форуме приглашаются лесопромышленники, экологи, волонтёры, представители законодательной и исполнительной власти, профессиональных союзов, общественных организаций. Зарегистрироваться на участие в Форуме можно на официальном сайте www.леснойфорум.рф