В Слюдянке 14 января пройдут публичные слушания по проекту стратегии социально-экономического развития района

Слюдянка, 7.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Публичные слушания по проекту решения Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Слюдянский район на период до 2030 года» состоятся 14 января с 15:00 до 16:00 в актовом зале администрации по адресу: ул. Ржанова, 2.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Слюдянского района, предложения по проекту стратегии социально-экономического развития принимаются до 13 января в управлении социально-экономического развития районной администрации по адресу: 665904, город Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 16-А или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Телефон для справок 8 (39544) 51-511.



Проект указанного решения опубликован в специальном выпуске газеты «Славное море» от 28.12.2018 года и размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Слюдянский район.