В Слюдянке задержали 12 тонн мяса птицы без ветдокументов

Слюдянка, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке выявлено нарушение при перевозке мяса птицы. Из Москвы в Читу без ветеринарных документов перевозили 12 тонн товара.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, нарушение выявили при досмотре автотранспорта. Владельца груза оштрафовали.