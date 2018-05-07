В Слюдянке задержали 400 килограммов мороженого пыжьяна без ветдокументов

Слюдянка, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке 7 мая задержали 400 килограммов мороженой рыбы (пыжьян) без ветеринарных сопроводительных документов.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, рыбу везли в Слюдянку из поселка Большая Речка Иркутского района. Владелец груза привлечен к административной ответственности – его оштрафовали.