|Экономика / Бизнес
|08.05.2018
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В Слюдянке задержали 400 килограммов мороженого пыжьяна без ветдокументов
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Слюдянка, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке 7 мая задержали 400 килограммов мороженой рыбы (пыжьян) без ветеринарных сопроводительных документов.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, рыбу везли в Слюдянку из поселка Большая Речка Иркутского района. Владелец груза привлечен к административной ответственности – его оштрафовали.
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