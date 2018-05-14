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Экономика / Бизнес
|15.05.2018
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В Слюдянке задержали 45 саженцев ели без карантинного сертификата
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Слюдянка, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра грузового автотранспорта выявили нарушение правил перевозки подкарантинной продукции – 45 саженцев ели.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, товар везли в Хабаровск из Новосибирска – карантинной зоны по нескольким видам вредителей-усачей.
Владелец груза привлечен к административной ответственности и оштрафован.
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