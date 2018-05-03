В Слюдянке задержали более 18 тонн тушек бройлерных цыплят без ветдокументов

Слюдянка, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Из Томска в Читу перевозили тушки цыпленка-бройлера массой 18,5 тонны без ветеринарных сопроводительных документов. Груз задержали 2 мая на посту полиции «Рубеж» в Слюдянке.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, за нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному контролю, владелец цыплячьих тушек оштрафован.