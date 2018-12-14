В Слюдянке задержали пять тонн горбуши без документов

Слюдянка, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянке задержали пять тонн горбуши, перевозившейся без сопроводительных документов.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке инспектор Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта обнаружил нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному контролю.

Из Владивостока в Братск перевозили 5,2 тонны горбуши без ветеринарно-сопроводительных документов. Это нарушение требований «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».

Владелец груза привлечен к административной ответственности в виде штрафа по части 2 статьи 10.8 КоАП Российской Федерации.