В Слюдянском районе незаконная рубка леса нанесла ущерб в 47 миллионов рублей

Слюдянский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе незаконно рубили лес – ущерб государству составил 47 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2019 году в районе Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества в орехово-промысловой зоне проведена незаконная сплошная рубка лесных насаждений, в том числе особо ценных пород, таких как кедр и лиственница. В результате причинен ущерб лесному фонду Российской Федерации на сумму более 47 миллионов рублей.

Сейчас следователями на железнодорожном тупике изъято более 100 кубометров леса, готовящихся к вывозу за рубеж, произведены обыски, изъята техника, с помощью которой велась незаконная рубка. Следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего.