В СПЧ решение передать Минлесу Иркутской области функции охраны лесов и надзора за животным миром назвали ошибочным

Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Решение правительства Иркутской области ликвидировать региональную Службу по охране и использованию животного мира и передать её полномочия Минлеса было ошибочным. Об этом сообщается в докладе Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ). До мая 2018 года полномочия в сфере охраны и использования объектов животного мира, а также обеспечения охраны 13 государственных природных заказников регионального значения исполняла Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области. Общая штатная численность ведомства составляла 121 единицу. Этого было недостаточно для эффективного контроля в сфере сохранения и использования объектов животного мира и обеспечения охраны заказников. Проблема нашла своё отражение в анализе состояния законности в сфере сохранения и использования объектов животного мира, выполненном Генеральной прокуратурой России в 2017 году. В результате было поручено принять меры по расширению перечня инспекторов, а для этого нужно было сохранить Службу по охране и использованию животного мира Иркутской области. Должностных лиц министерства лесного комплекса Иркутской области предлагалось наделить полномочиями на осуществление надзора в сфере охраны и использования объектов животного мира, а инспекторов Службы – полномочиями по надзору в сфере охраны лесов, то есть создать перекрестные полномочия, тем самым снизив возможные коррупционные составляющие. – Вместо этого передача функций Службы министерству лесного комплекса привела к значительному сокращению количества инспекторов, осуществляющих охрану заказников. В результате функционирование заказников не обеспечивается вовсе, в пожароопасный сезон усиленное патрулирование их территорий не ведётся, а сами территории не охраняются (инспектора и егеря в основном ходят на работу в лесничества и осуществляют мероприятия по охотничьему надзору в районе), соответственно режим особой охраны нарушается повсеместно и выражается в нерегулируемом посещении заказников, охоте, лове рыбы и т.д., – говорят в СПЧ. Следует отметить, что леса, расположенные на территории заказников по Лесному комплексу, должны быть отнесены к категории защитных лесов. Однако леса, расположенные на территории заказников, в Иркутской области на большой части отнесены к категории эксплуатационных. Общая площадь региональных заказников составляет 775,431 тысяч га, из них в 2016 году 94,5 тысяч га были предоставлены в аренду для заготовки древесины. В отчёте также приводится пример скандального дела по рубкам в заказнике «Туколонь», результатом которого стал арест министра лесного комплекса Сергея Шеверды. Но крайне неблагоприятная ситуация складывается и в других ООПТ, говорят в Совете по правам человека. Так, в сентябре 2018 года в заказнике «Лебединые озёра» прокуратура приостановила незаконную рубку. Заказник был образован в 2014 году, но это не повлияло на договорные отношения министерства лесного комплекса Иркутской области и юридического лица, которому был передан лесной массив в аренду под заготовку. На территории государственного природного заказника «Магданский» были возведены здания и сооружения, в результате чего заказнику нанесён ущерб в размере порядка 800 млн рублей. Несмотря на то, что размер ущерба установлен судом, а НП «ИНЕЙ» неоднократно привлекалось к административной ответственности за эти действия, здания до сих пор не снесены. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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