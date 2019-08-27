В Тайшете перед судом предстанет экс-директор фирмы «Дружба» по обвинению в невозврате валютной выручки

Тайшет, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Тайшетский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего директора фирмы «Дружба», которая по заключенным внешнеэкономическим контрактам вывезла за рубеж лесоматериалы на сумму более 276 млн рублей и не вернула валютную выручку.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, нарушения требований законодательства о валютном контроле и регулировании руководитель предприятия совершала с 2016 по 2018 годы. Между тем, за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств предусмотрена уголовная ответственность. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.