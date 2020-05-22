В Тайшетском районе начнут работать мобильные отделения Сбербанка

Тайшетский район, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе начнут работать передвижные пункты кассового обслуживания (ППКО). В поселке Юрты и селе Шелехово начался косметический ремонт отделений Сбербанка.

Плановые работы стартовали 12 мая и продолжатся до 16 июня 2020 года, сообщает пресс-служба банка. Для удобства жителей населенных пунктов Байкальский банк Сбербанка, на период ремонтных работ в отделениях, организовал временную работу выездных мобильных отделений – ППКО. Передвижные пункты оказывают клиентам следующий перечень банковских услуг: прием и снятие наличных с банковских карт, платежи; операции с наличной валютой РФ и иностранной валютой, чеками и др.

– Ремонтные работы отделений в поселке Юрты и селе Шелехово являются плановыми. Нам крайне важно обслуживать сельчан в комфортных условиях. В юртинском отделении запланирована замена полов и косметический ремонт помещений, обновление ждет и офис в Шелехово. Открытие также будет плановым. Передвижные офисы Сбербанка регулярно, в определенный день графика, будут прибывать в данные населенные пункты и обслуживать клиентов, – говорит управляющий Братским отделением Байкальского банка Сбербанка Елена Орбидан.

График работы ППКО:

• п. Юрты – понедельник с 10.30 до 14.00(по адресу ул. Дружбы, д.6-1Н),

• с. Шелехово – понедельник с 15.00 до 17.00 (по адресу ул. Почтовая, 1-1Н).