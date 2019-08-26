В ТПП Восточной Сибири подведены итоги первого интеллектуального турнира «Труд – Знания – Безопасность»

Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершился первый региональный турнир на звание «Лучший специалист по охране труда», организованный по инициативе комитета по охране труда и промышленной безопасности при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири.

Как отмечают в пресс-службе ТПП ВС, он проходил при активном участии Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Об итогах конкурса рассказала председатель комитета, генеральный директор ООО «Восток-Сервис-Иркутск» Ольга Васеева.

Турнир стартовал 1 июля 2019 года. За право получить почетное звание в борьбу включились специалисты более сотни предприятий и организаций Иркутской области, преимущественно члены ТПП Восточной Сибири. Два первых этапа турнира прошли дистанционно, в online-режиме, и выявили 10 самых грамотных специалистов по охране труда в Приангарье. Среди компаний, специалисты которых вошли в ТОП-10, оказались АО «Иркутскнефтепродукт», АО «Иркутский завод розлива минеральных вод», АО «АЭХК», Филиал ПАО «МТС» в Иркутской области, ООО «Ангарский Азотно-туковый завод», ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго» и АО «Фармасинтез».

Третий этап, финальный, состоялся очно, 14 августа, в рамках первого дня работы Байкальского международного форума партнеров, приуроченного к 45-летию ТПП Восточной Сибири. Участники показывали практические навыки в сфере охраны труда, демонстрировали умения быстро и правильно принимать различные решения: в выборе СИЗ для максимальной защиты работника, видов неотложной помощи; знания правил работы со средствами защиты ФСС РФ.

По результатам очных конкурсов были определены трое лучших – тех, кто максимально правильно и быстро справился с заданиями. Первое место, звание «Лучшего специалиста по охране труда» и денежный приз в размере 75 тысяч рублей достались Елене Голодковой, специалисту ООО «Ангарский Азотно-туковый завод». Второе место по результатам турнира занял Виктор Валтеев, представляющий АО «АЭХК» и получивший денежный приз в сумме 40 тысяч рублей. На третьем месте оказалась Юлия Максименко, специалист АО «Фармасинтез», которая получила приз в размере 30 тысяч рублей.

Торгово-промышленная палата Восточной Сибири поздравляет всех участников и победителей турнира – награды достались им нелегким трудом и в напряженной борьбе. Более полную информацию об этапах и участниках турнира можно найти по ссылке .