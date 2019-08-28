В ТПП Восточной Сибири прошла встреча с делегацией из КНР

Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочая встреча специалистов Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири с делегацией из китайской провинции Хунань состоялась на площадке ТПП ВС. Об этом сообщает пресс-служба организации. На мероприятии присутствовали заместитель директора Департамента поддержки предпринимательства и ВЭД ТПП ВС Владимир Спичак, начальник отдела сертификации ТПП ВС Александр Борзин, представители ООО «ВЭД Консалт» и ООО «Торговая Площадь». Стороны обсудили перспективы сотрудничества предпринимателей Иркутской области и КНР в области экспорта-импорта товаров и услуг, а также особенности таможенного декларирования грузов на территории Российской Федерации. Как отметила в своем выступлении начальник управления транспорта и логистики Народного правительства города Чанша Ян Ли, правительство КНР сегодня крайне заинтересовано в сотрудничестве с российскими производителями. В первую очередь, речь идет о предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Именно поэтому члены делегации, в которую вошли представители производственных и транспортных компаний, обратились в ТПП Восточной Сибири, зная о многолетней успешной практике палаты по содействию в поиске партнеров и установлению долгосрочных деловых отношений. Со своей стороны, представители ТПП ВС подчеркнули, что между Иркутской областью и Китаем существуют давние партнерские отношения: неоднократно делегации из нашего региона участвовали в бизнес-миссиях, организованных палатой в КНР, посещали различные выставки и предприятия, в результате чего были заключены договоры о сотрудничестве. На прошедшем недавно Байкальском международном форуме партнеров предложения китайских и иркутских производителей также вызвали большой взаимный интерес. Участниками китайской делегации было также отмечено, что предприятия КНР заинтересованы не только в поставках качественной продукции из Иркутской области, но и в реализации совместных с российскими партнерами инвестиционных проектов. По итогам переговоров была достигнута договоренность об участии инвесторов из Китая в двух инвест-проектах ООО «Торговая площадь». СПРАВОЧНО: Чанша – крупный промышленный центр южного Китая, город в провинции Хунань. Чанша входит в 20 наиболее экономически развитых городов КНР. В городе действует крупный национальный индустриально-технологический парк, производятся химикаты, сельскохозяйственная техника и оборудование, продукты питания, цемент, резина, керамика, бумага и другое. В непосредственной близости от города ведётся добыча угля. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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