|Экономика / Бизнес
|29.08.2019
|
|
В ТПП Восточной Сибири прошла встреча с делегацией из КНР
|
Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочая встреча специалистов Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири с делегацией из китайской провинции Хунань состоялась на площадке ТПП ВС. Об этом сообщает пресс-служба организации.
На мероприятии присутствовали заместитель директора Департамента поддержки предпринимательства и ВЭД ТПП ВС Владимир Спичак, начальник отдела сертификации ТПП ВС Александр Борзин, представители ООО «ВЭД Консалт» и ООО «Торговая Площадь».
Стороны обсудили перспективы сотрудничества предпринимателей Иркутской области и КНР в области экспорта-импорта товаров и услуг, а также особенности таможенного декларирования грузов на территории Российской Федерации.
Как отметила в своем выступлении начальник управления транспорта и логистики Народного правительства города Чанша Ян Ли, правительство КНР сегодня крайне заинтересовано в сотрудничестве с российскими производителями. В первую очередь, речь идет о предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Именно поэтому члены делегации, в которую вошли представители производственных и транспортных компаний, обратились в ТПП Восточной Сибири, зная о многолетней успешной практике палаты по содействию в поиске партнеров и установлению долгосрочных деловых отношений.
Со своей стороны, представители ТПП ВС подчеркнули, что между Иркутской областью и Китаем существуют давние партнерские отношения: неоднократно делегации из нашего региона участвовали в бизнес-миссиях, организованных палатой в КНР, посещали различные выставки и предприятия, в результате чего были заключены договоры о сотрудничестве. На прошедшем недавно Байкальском международном форуме партнеров предложения китайских и иркутских производителей также вызвали большой взаимный интерес.
Участниками китайской делегации было также отмечено, что предприятия КНР заинтересованы не только в поставках качественной продукции из Иркутской области, но и в реализации совместных с российскими партнерами инвестиционных проектов. По итогам переговоров была достигнута договоренность об участии инвесторов из Китая в двух инвест-проектах ООО «Торговая площадь».
СПРАВОЧНО: