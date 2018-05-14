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Экономика / Бизнес
|15.05.2018
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В трех лесничествах Приангарья экспериментально посеяли дражированные семена сосны
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Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство лесного комплекса Иркутской области продолжает эксперименты по посеву дражированных семян сосны на задерненной почве. В трех лесничествах на площадках разной степени задернения провели пробные посевы без предварительной обработки и подготовки земли.
Как сообщает пресс-служба регионального Минлеса, в Голоустненском лесничестве высадили экспериментальные семена на площади один гектар со слабым задернением. В Усольском лесничестве засеяли два гектара со средним задернением почвы, а в Братском – один гектар с сильным уровнем задернения. Посев производился с расчетом один килограмм семян на один гектар.
– Мы проводим пробные посевы, чтобы выяснить, получится ли использовать новую технологию для восстановления леса в тех местах, где почва покрыта травянистой растительностью, там, где насаждения были уничтожены пожарами, вредителями или болезнями леса, – отметила начальник отдела воспроизводства лесов Минлеса Приангарья Валентина Щепетнева.
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