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Экономика / Бизнес
15.05.2018

В трех лесничествах Приангарья экспериментально посеяли дражированные семена сосны

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство лесного комплекса Иркутской области продолжает эксперименты по посеву дражированных семян сосны на задерненной почве. В трех лесничествах на площадках разной степени задернения провели пробные посевы без предварительной обработки и подготовки земли.

Как сообщает пресс-служба регионального Минлеса, в Голоустненском лесничестве высадили экспериментальные семена на площади один гектар со слабым задернением. В Усольском лесничестве засеяли два гектара со средним задернением почвы, а в Братском – один гектар с сильным уровнем задернения. Посев производился с расчетом один килограмм семян на один гектар.

– Мы проводим пробные посевы, чтобы выяснить, получится ли использовать новую технологию для восстановления леса в тех местах, где почва покрыта травянистой растительностью, там, где насаждения были уничтожены пожарами, вредителями или болезнями леса, – отметила начальник отдела воспроизводства лесов Минлеса Приангарья Валентина Щепетнева.

СПРАВКА:

  • При дражировании каждое семя прокрывается оболочкой из связующих веществ, элементов питания и других полезных компонентов. В результате образуются гранулы, пригодные для хранения, транспортировки и точечного высева. К моменту прорастания семени в почве гранула растворяется, обеспечивая проросток подпиткой и защищая его от агрессивной почвенной флоры.
  • Традиционное лесовосстановление предусматривает предварительную подготовку почвы. Подготовка включает в себя расчистку от валежника, камней, нежелательной растительности и вспашку верхнего плодородного слоя.

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