В Тулунском районе предприниматель жег уголь и не платил за загрязнение окружающей среды

Тулунский район, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунском районе индивидуального предпринимателя оштрафовали на 33 тысячи рублей за загрязнение окружающей среды при производстве древесного угля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, установлено, что уголь изготавливали при термическом воздействии высоких температур на древесину в печных установках (углетомильных печах). При сжигании в атмосферный воздух выбрасывались продукты горения (дым).

– При этом в нарушение требований закона выброс вредных веществ в атмосферный воздух осуществлялся без специального разрешения, соответствующая плата за негативное воздействие на окружающую среду в установленные сроки не вносилась, – заявили в ведомстве.

В целях устранения нарушений прокурором внесено соответствующее представление.