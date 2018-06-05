|Экономика / Бизнес
|06.06.2018
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В УФНС по Иркутской области за первый квартал 2018 года поступило почти 250 жалоб
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Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В УФНС по Иркутской области в первом квартале 2018 года поступило 249 жалоб налогоплательщиков. Рассмотрено 210 обращений, удовлетворены только 25%, сообщает пресс-служба ведомства.
На 10 жалоб (или на 67%) возросло количество обращений на решения налоговых органов, принятых по результатам выездных налоговых проверок, на 13 жалоб (на 26%) – обращений, в которых оспариваются действия или бездействия должностных лиц налогового органа и иные ненормативные правовые акты. В 50 случаях (25%) приняты решения об удовлетворении требований заявителей полностью либо частично, что на 17% меньше аналогичного показателя 2017 года (91 жалоба).
Основными причинами удовлетворения требований заявителей по результатам рассмотрения жалоб и обращений являются: неправильное применение налоговыми органами норм налогового законодательства, отсутствие надлежащей доказательственной базы, представление документов, ранее отсутствовавших в налоговом органе и другие.
Судами принято 66 решений по искам налогоплательщиков к налоговым органам, из них суд в 16 случаях (или в 24%) полностью или частично принял решения в их пользу. Анализ показал, что в большинстве случаев в суде рассматриваются дела, по которым не сформирована судебная практика, либо оспариваются решения налоговых органов, указывающие на умышленное уклонение от налогообложения путем применения противоправных схем, говорят в региональной налоговой службе.
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