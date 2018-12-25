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Экономика / Бизнес
26.12.2018

В УОБО значительно увеличилось поголовье крупного рогатого скота

УОБО, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - За девять месяцев текущего года объем производства мяса во всех категориях хозяйств УОБО в сравнении с предшествующим годом увеличился на 3,1% и составил 7153 тонны. Это произошло за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота (КРС) во всех категориях хозяйств округа. В сравнении с предшествующим годом численность КРС увеличилась на 2,9 тысячи голов.

Этот вопрос обсуждался на заседании Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа с участием губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщает пресс-служба главы региона.

– В округе есть потенциал развития мясного животноводства. Здесь достаточное количество кормовых угодий, опыт для наращивания объемов производства мясной продукции. Госпланом предусмотрено, что в округе объем производства мяса к 2023 году увеличится до 35,4 тысячи тонн, при этом прирост будет в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, – сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства региона Наталья Жилкина.

– Усть-Ордынский Бурятский округ – опорная сельскохозяйственная территория. Об этом свидетельствуют ежегодные результаты аграриев. Растут и объемы государственной поддержки: за девять месяцев 2018 года сельхозпроизводителям округа было выделено 763 млн 700 тысячи рублей. Нужно стремиться к тому, чтобы реализовывать как минимум по одному крупному проекту в каждом районе, – сказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Наиболее актуальными направлениями развития животноводства округа в степной зоне назвали разведение лошадей и овец. В области растет поголовье этих сельхозживотных. В части развития овцеводства в Приангарье необходимо создание племенных хозяйств и наращивание поголовья в КФХ и сельхозорганизациях. В связи с этим губернатор поручил Минсельхозу подготовить предложения по развитию овцеводства и коневодства в Иркутской области.

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