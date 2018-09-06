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06.09.2018

В Усолье-Сибирском изменения в бюджет города утвердили только со второго раза

Усолье-Сибирское, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Усолья-Сибирского поддержали увеличение на 14,9 млн рублей бюджета города на 2018 год. Прирост обеспечивается за счёт безвозмездных поступлений. Правки народные избранники утвердили со второго раза, сообщает пресс-служба усольской мэрии.

Первоначально за увеличение бюджета после часовой полемики проголосовали только 13 депутатов из 19 присутствующих на заседании, воздержалось шесть парламентариев.

Компромиссное решение не удалось найти в части покупки для двух муниципальных предприятий спецтехники на сумму 5, 3 млн рублей. Эти средства было предложено направить на приобретение фронтального погрузчика и мини погрузчика для «Электроавтотранса» и 1,3 млн рублей – экскаватора для МУП «Сервисный центр».

В итоге предложенные изменения в бюджет парламентарии на августовском заседании не утвердили. Однако после трёхдневного перерыва, депутаты переголосовали и приняли поправки в бюджет.

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