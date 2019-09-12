В Усолье-Сибирском орехи из Китая продавали под видом австралийских

Усолье-Сибирское, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском на рынке ТД «Элегант» в ходе рейда таможенники и сотрудники Россельхознадзора обнаружили в продаже подкарантинную продукцию – орехи макадамия из Австралии. Но при изучении упаковки выяснилось, что на самом деле продукция поступила из Китая.

Инцидент случился в начале сентября. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, в Россию запрещено ввозить продукты, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, королевство Норвегия, Украина, республика Албания, Черногория, республика Исландия и княжество Лихтенштейн.

– Таким образом, продавец размещением недостоверной информации на ценнике вводил в заблуждение покупателей, – говорят специалисты. – Информация о данном факте передана в управление Роспотребнадзора по Иркутской области.