В Усолье-Сибирском в День города 11 августа запрещена продажа алкоголя

Усолье-Сибирское, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В День города – 11 августа – в Усолье-Сибирском запретят розничную продажу алкоголя.

Как сообщает пресс-служба администрации Усолья-Сибисркого, запрет будет действовать с 08:00 до 23:00. Исключением станут пункты общественного питания – кафе, рестораны и бары.

Запрет на продажу алкоголя введен постановлением правительства Иркутской области «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области».