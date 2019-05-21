Усольский район, Черемховский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском и Черемховском районах планируют создать новый туристический маршрут вдоль реки Белая.

Об этом рассказала основатель сообщества «Мы из Сибири» Наталья Семенова.

По ее словам маршрут будет начинаться в Тельме в Усольском районе и заканчиваться в Голумети в Черемховском районе.

Организаторы планируют организовать возрождение каких-либо традиционных ремесел в каждом старинном поселении, которые будет включать маршрут, создав для каждой деревни свою специализацию.

В Тельме «точкой притяжения» туристов должна стать старинная суконная фабрика. В Мальте авторы проекта рассматривают вариант возрождения старинной технологии рубки домов – это будет не только интересно туристам, но и может стать источником заработка для местного населения, особенно при современном интересе к деревянному домостроению. В Мишелевке Усольского района, безусловно, главной достопримечательностью является знаменитый Хайтинский фарфоровый завод, о возрождении которого сейчас активно говорят. Соответственно, по словам Натальи Семеновой, здесь местное население может заниматься производством кирпичей, строительством печей из них, созданием изразцов, посуды. И подобные планы разрабатываются для каждого поселения.

– Маршрут будет привлекателен не только этими поселениями, – говорит Наталья Семенова, – Ведь вдоль реки Белой в тех районах вообще невероятно красивые места. Кроме того, с помощью этого маршрута мы сможем помочь местной экономике подняться.