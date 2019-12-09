В Усольском районе 2020 год объявлен Годом развития туризма

Усольский район, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе решили объявить 2020 год Годом развития туризма.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в Доме культуры поселка Белореченкий прошел пятый Гражданский форум Усольского района. На мероприятии собрались представители правительства Иркутской области, общественных организаций, главы муниципальных образований, депутаты, чтобы подвести итоги уходящего года – Года развития села в Усольском районе.

Мэром района Виталием Матюхой названа тема следующего года в этом муниципальном образовании. 2020-ый здесь объявлен Годом развития туризма. Именно поэтому работа форума была организована на площадке, которая называлась «Развитие туризма – курс на развитие территории».

Общественность района с представителями агентства по туризму Иркутской области обсудили перспективы развития туризма в регионе и Усольском районе, грантовую поддержку некоммерческих организаций в сфере туризма. Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина рассказала о грантовой поддержке проектов по агротуризму со стороны правительства региона. Для представителей общественных организаций был проведен семинар-практикум по основам планирования туристической деятельности.

– 2020-й год Всемирная туристская организация (UNWTO) объявила годом сельского и экологического туризма. Цель – развитие туризма не только в городах, но и на селе. Агентство по туризму Иркутской области полностью поддерживает этот курс. На международной туристской выставке «Байкалтур – 2020» запланирована работа круглого стола «Туризм на сельских территориях: опыт, проблемы, перспективы» для администраций муниципальных образований, представителей туристического бизнеса, владельцев личных подсобных хозяйств и всех заинтересованных лиц, – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Глава агентства добавила, что уже достигнуты предварительные договоренности с Иванной Лебедевой – президентом «Национальной ассоциации сельского и экотуризма» (Москва) и Светланой Копыловой – директором АНО «Агентство развития сельских инициатив» (Краснодарский край) об их участии в качестве экспертов на этом мероприятии. После выставки запланирован выезд в Усольский район для проведения экспертизы и обучения ведению сельского и экологического туризма.

– Учитывая, что именно Усольский район объявил 2020 год Годом развития туризма, данное мероприятие пройдет именно на его территории. Также в течение года агентством по туризму Иркутской области запланирована серия образовательных семинаров, направленных на развитие сельского туризма в муниципальных образованиях Иркутской области, – сообщила Екатерина Сливина.