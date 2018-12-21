В Усольском районе уничтожили около 50 терминалов для азартных игр

Усольский район, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На специальном полигоне в Усольском районе по решению суда уничтожили 45 игровых терминалов, 42 системных блока, 7 электронных устройств, 26 карт гостя – устройства раздавили гусеничным трактором.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, указанные приспособления для азартных игр ранее были изъяты в рамках совместных со Следственным комитетом мероприятий по пресечению деятельности подпольных казино и салонов.

КООРДИНАТЫ:

СУ СКР по Иркутской области напоминает жителям региона о работе телефона доверия, по которому каждый может сообщить о преступлении, в том числе о работе игровых салонов: 8 (3952) 20-46-54.