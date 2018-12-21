|Экономика / Бизнес
|22.12.2018
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В Усольском районе уничтожили около 50 терминалов для азартных игр
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Усольский район, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На специальном полигоне в Усольском районе по решению суда уничтожили 45 игровых терминалов, 42 системных блока, 7 электронных устройств, 26 карт гостя – устройства раздавили гусеничным трактором.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, указанные приспособления для азартных игр ранее были изъяты в рамках совместных со Следственным комитетом мероприятий по пресечению деятельности подпольных казино и салонов.
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