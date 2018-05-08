В Усольском районе завершили сеять зерновые

Иркутская область, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сельхозпредприятия Усольского района АО «Большееланское» и АО «Железнодорожник» первыми в Иркутской области завершили сев зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Всего сельхозтоваропроизводителями Усольского района – лидерами посевной кампании засеяно 45% (10,3 тыс. га) от запланированных площадей зерновых и зернобобовых культур. В Иркутском районе – 23,7% (3 тысяч га), Качугском – 22% (725 га), Черемховском районе – 17 % (8,9 тысяч га).

К севу зерновых и зернобобовых культур аграрии приступили в 21 районе Приангарья, посеяно 39,8 тысяч га или 9% от запланированных объёмов, что на 12,6 тысяч га выше уровня прошлого года. На сегодняшний день перед посевом протравлено 25,3 тысяч тонн зерновых культур.

По данным министерства сельского хозяйства Иркутской области, посеяно в регионе 6,8 тысяч га однолетних трав, (в 2017 году 3,9 тысяч га), 1,1 тысяч га рапса, 388 га овощей открытого грунта. Картофель высажен на площади 349 га, что на 315 га выше уровня 2017 года.

Закрытие влаги проведено на площади 215 тысяч га, боронование многолетних трав на площади 41,5 тысяч га, внесено 5,9 тысяч тонн минеральных удобрений на площади 54,9 тысяч га.