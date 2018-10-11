В Усть-Илимске чиновница городской администрации обеспечила получение субсидии предприятию своей дочери

Усть-Илимск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске чиновницу городской администрации уволили за то, что обеспечила получение субсидии предприятию своей дочери.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в нарушение требований Бюджетного кодекса РФ администрацией Усть-Илимска ООО «Пекин» предоставлена субсидия без достаточных на то оснований; надлежащие и своевременные меры по возврату субсидий и пополнению бюджета не приняты.

Начальницей отдела поддержки и развития предпринимательства, инвестиционной, инновационной деятельности и потребительского рынка финансового управления администрации Усть-Илимска являлась мать учредителя ООО «Пекин». В период поступления заявки общества на получение субсидии, ее рассмотрения, заключения соглашения о выдаче субсидии, женщина не стала направлять уведомление о конфликте интересов.

Начальница отдела также приняла участие в проведении контрольных мероприятий, осмотров и обследований ООО «Пекин», по результатам которых нарушений не выявлено. Однако в ходе проведения проверок межрайонной прокуратурой такие нарушения обнаружены. По результатам рассмотрения представления прокуратуры начальник отдела уволена в связи с несоблюдением требований по урегулированию конфликта интересов.

Усть-Илимским городским судом в удовлетворении требований о восстановлении на работе отказано, Иркутским областным судом это решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.