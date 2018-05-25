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Экономика / Бизнес
27.05.2018

В Усть-Илимске намерены запустить производство топливных гранул

Усть-Илимск, 27.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске разработали инвестиционный проект ООО «ПИК-БИО» по запуску на территории города производства топливных гранул. Об этом сообщает пресс-служба города.

Проект предусматривает создание новых рабочих мест, на начальном этапе их будет 14, общий объем инвестиций составляет 70 миллионов рублей, предполагаемый объем готовой продукции – 15 тысяч тонн в год.

В администрации города отмечают, что реализация этого проекта позволит не только организовать новый вида производства в Усть-Илимске, трудоустроить население, но и решить актуальный для муниципалитета экологический вопрос. На территории города и за его пределами имеются скопления отходов лесопиления, а именно – опилок, щепы, коры и тому подобного. Как раз это сырье используется для изготовления топливных гранул. Таким образом, возможно будет свести до минимума невостребованные отходы лесозаготовительных и лесоперерабатывающих производств, расположенных в черте города и за его пределами.

Чтобы инвестиционный проект был воплощен в жизнь, необходима областная поддержка в виде льготы по налогу на прибыль. Это возможно только в том случае, если проект получит статус регионального инвестиционного проекта. Такие решения принимаются на уровне Инвестиционного совета при губернаторе Иркутской области. Проект планируют рассмотреть на ближайшем заседании совета 5 июня 2018 года.

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