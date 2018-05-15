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Экономика / Бизнес
16.05.2018

В Усть-Илимске остановили лесопилку с котельной, работавшей без разрешения на выброс вредных веществ

Усть-Илимск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Илисмкий городской суд приостановил деятельность лесоперерабатывающего предприятий, которое работало  без разрешения на выбросы вредных веществ в воздух. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства межрайонным было доказано, что на лесопилке, которая принадлежит индивидуальному предпринимателю, эксплуатируется котельная и деревообрабатывающие станки без разрешения на выброс вредных веществ.

Также суд по требованию прокурора возложил обязанность на владельца предприятия провести экологический контроль, инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ, а также разработать проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу.

Деятельность лесопилки приостановлена до устранения нарушений.

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