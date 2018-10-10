|Экономика / Бизнес
|11.10.2018
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В Усть-Илимске предприятие незаконно эксплуатировало водозаборную скважину
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Усть-Илимск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Илимский городской суд обязал лесоперерабатывающее предприятие «ЛКС-Тимбер» приостановить эксплуатацию водозаборной скважины до получения лицензии.
Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, ранее были выявлены нарушения законодательства о недропользовании этой организацией.
– Водопотребление, организованное из скважины, должно сопровождаться получением лицензии на право пользование недрами. Самовольное изъятие подземных вод является незаконным, – напоминают в ведомстве.
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