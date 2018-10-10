В Усть-Илимске предприятие незаконно эксплуатировало водозаборную скважину

Усть-Илимск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Илимский городской суд обязал лесоперерабатывающее предприятие «ЛКС-Тимбер» приостановить эксплуатацию водозаборной скважины до получения лицензии. Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, ранее были выявлены нарушения законодательства о недропользовании этой организацией. – Водопотребление, организованное из скважины, должно сопровождаться получением лицензии на право пользование недрами. Самовольное изъятие подземных вод является незаконным, – напоминают в ведомстве. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.