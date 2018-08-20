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Экономика / Бизнес
21.08.2018

В Усть-Илимске приостановили работу цеха по изготовлению плинтусов и наличников

Усть-Илимск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Судебные приставы Усть-Илимска приостановили деятельность индивидуального предпринимателя по эксплуатации котельной установки и цеха погонажных изделий. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Ранее во время проверки Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что индивидуальный предприниматель не имеет разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Усть-Илимский городской суд вынес решение о приостановлении деятельности бизнесмена по эксплуатации котельной установки и цеха погонажных изделий на производственной базе до получения им разрешения на выбросы.

Судебные приставы опечатали два котла и семь производственных станков, с помощью которых изготавливаются древесные изделия – плинтуса, наличники, уголки и др.

Если выявленные нарушения будут устранены, деятельность предпринимателя по эксплуатации опечатанного оборудования будет возобновлена.

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