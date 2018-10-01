|Экономика / Бизнес
|02.10.2018
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В Усть-Илимске собственник сельхозземли накопил на участке 350 тысяч кубометров опилок
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Усть-Илимск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Илимский городской суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и запретил собственнику сельскохозяйственной территории использовать эту землю под свалку отходов лесопиления.
Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, согласно актам проверки, на участке было накоплено свыше 350 тысяч кубических метров отходов. Сам собственник утверждал, что кора, опилки и другие продукты лесопиления являются удобрениями, используются с целью рекультивации. Эти доводы были опровергнуты прокурором.
В итоге суд согласился с позицией ведомства, что деятельность ответчика оказывает негативное влияние на окружающую среду, в результате непосредственного механического воздействия на почву многотонных насыпей происходит ее деградация.
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