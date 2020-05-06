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Экономика / Бизнес
07.05.2020

В Усть-Илимском районе предприятие сливало сточные воды в реку Межница

Усть-Илимский район, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура проверила информацию о сливе предприятием сточных вод в реку Межница.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, установлено, что АОР НП «Концессия-Илим» на основании концессионного соглашения осуществляет водоотведение из поселка Железнодорожный на очистные сооружения Усть-Илимска. В результате аварии на канализационных сетях образовалась течь, через которую загрязненные стоки попадали в приток Усть-Илимского водохранилища.

– Несмотря на грубые нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, компания, эксплуатирующая системы коммунальной инфраструктуры, самостоятельных мер к ремонту поврежденного оборудования не принимала, – заявили в прокуратуре.

Руководителю предприятия внесено представление.  Требования прокурора удовлетворены, необходимые ремонтные работы проведены, герметичность системы водоотведения восстановлена.

Кроме того, на рассмотрении находятся материалы по привлечению виновного лица к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушениями.

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